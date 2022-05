»Razmere v Donbasu so zelo, zelo težke,« je dejal Zelenski. »Varujemo svojo državo in delamo vse, da bi okrepili obrambo regije,« je dejal. »Če okupatorji mislijo, da bosta Liman in Severodoneck njihova, se motijo. Donbas bo ukrajinski,« je zatrdil.

Ruska vojska pa je nato danes potrdila, da je zavzela strateško mesto Liman na vzhodu Ukrajine, ki leži na poti do mest Slovjansk in Kramatorsk, ki sta še vedno pod nadzorom Kijeva. Rusija izvaja tudi silovite raketne napade na mesti Bahmut in Soledar v regiji Doneck, je sporočil tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov.

Rusko obrambno ministrstvo je s tem potrdilo navedbe proruskih separatistov, ki so v petek sporočili, da so zavzeli Liman. Ukrajinski generalštab je sicer v svojem zadnjem poročilu o razmerah navedel, da se boji okoli njega nadaljujejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinsko mesto Severodonetsk je skoraj popolnoma obkoljeno z ruskimi enotami, so v petek sporočile ukrajinske oblasti. Medtem Moskva trdi, da je to mesto že obkolila.

Ruska vojska je v Donbasu okrepila ofenzivo, zato naj bi ukrajinske sile začele razmišljati o strateškem umiku na nekaterih frontnih črtah v vzhodni regiji, da bi se izognile obkolitvi. Guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj je dejal, da je v mestu Severodonetsk dovolj sredstev za obrambo, vendar bi lahko prišlo do taktičnega umika ukrajinske vojske, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V mestu je poškodovanih 90 odstotkov stavb, 60 odstotkov pa jih bo treba v celoti obnoviti.