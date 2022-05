Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je po televiziji obtožil Rusijo za genocid v Donbasu, ker naj bi izvajala deportacije in množične pokole civilistov. Rusi še naprej pritiskajo na Severodoneck in sosednji Lisičansk. Gre za najbolj zahodni mesti v regiji Lugansk, a najbolj vzhodni mesti v rokah Ukrajincev, torej za še zadnji košček regije Lugansk, ki je v rokah Ukrajincev. Zelenski je povedal, da v Donbasu umre od 50 do 100 ukrajinskih vojakov na dan. Rusi po trditvah ukrajinske vojske izstrelijo dvajsetkrat več raket in granat kot Ukrajinci. Vseh dosedanjih civilnih smrtnih žrtev v porušenem Severodonecku je menda okoli 1500. Po ocenah župana je v mestu od 100.000 predvojnih prebivalcev ostalo okoli 12.000 civilistov, ki se skrivajo v zakloniščih.

Zadnji večji uspeh ruske vojske je osvojitev mesteca Liman in njegove pomembne železniške postaje v regiji Doneck, 60 kilometrov zahodneje od Severodonecka. Od Limana sta samo 30 kilometrov jugozahodneje Slovjansk in Kramatorsk, ključni mesti za ukrajinsko obrambo ozemlja v regiji Doneck. Vendar bi ruski prodor do teh dveh mest ovirala reka in pa gozd, ki bi lahko ukrajinskim vojakom dajal zavetje pred ruskimi topovi.

Z žitom proti zahodnim sankcijam

Ruski predsednik Vladimir Putin je v telefonskem pogovoru z italijanskim premierjem Mariem Draghijem dejal, da je pripravljen »z izvozom žita in gnojil bistveno pripomoči k reševanju sedanje svetovne prehrambne krize, kakor hitro bodo odpravljene zahodne sankcije«. Tudi ruski kmetijski minister Dmitrij Patrušev je izjavil, da bi bila Rusija zaradi letošnjega obilnega pridelka sposobna v primerjavi s prejšnjimi leti še povečati izvoz žit. Vendar zahodne države niso pripravljene na popuščanje.

Prehrambno krizo so povzročili povečanje svetovnega prebivalstva, suša v zadnjih dveh letih in ruska pomorska blokada ukrajinskih pristanišč, predvsem z minami. Samo v Odesi naj bi bilo v skladiščih 6 milijonov ton pšenice, ki je Ukrajina ne more izvoziti. Župan Odese Genadij Tukanov trdi, da so Rusi z letalskimi napadi v Odesi uničili velik del logistike, ki bi omogočala transport po kopnem. Ukrajinske oblasti pa Rusijo tudi obtožujejo, da jim je ukradla pol milijona ton pšenice.

Sedanje visoke cen pšenice bi lahko povzročile lakoto v številnih afriških in azijskih državah, v katerih ljudje dajejo več kot polovico svojih prihodkov za hrano. Ker gre za več sto milijonov ljudi, je to ena najhujših prehrambnih kriz v zgodovini. EU jo je že začela reševati, saj grozi novi naval migrantov. Samo v Egiptu in Turčiji, ki sta zelo na udaru, živi blizu 200 milijonov ljudi. Prehrambno krizo, ki naj bi se nadaljevala vsaj do leta 2024, naj bi rešila znanost, torej agronomija. Morda pa Rusija, kjer se je v času Putinove vladavine načrtno povečevala pridelava pšenice.