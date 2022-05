Z omenjenim programom želijo pospešiti načrtovanje, okrepiti institucionalne sposobnosti in izvajanje pilotnih oziroma demonstracijskih ukrepov, ki prispevajo k odzivanju na posledice podnebnih sprememb. K prijavi so povabili prijavitelje s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb. Skupna višina dodeljenih sredstev je nekaj manj kot 14,2 milijona evrov: za povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov blizu 4,9 milijona evrov, za izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti nekaj manj kot 4,4 milijona evrov, za okrepljeno uveljavljanje načel krožnega gospodarstva skoraj 2,6 milijona evrov in za izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb nekaj nad 2,3 milijona evrov.