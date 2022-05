Za naprej bodo cenovne razmere in dinamika dodatnih podražitev močno odvisni od državnega ukrepanja. Junijski računi za porabljeno elektriko v maju bodo višji predvsem zaradi tega, ker se je s koncem aprila iztekel ukrep, s katerim je država z zakonom za februar, marec in april začasno zamrznila obračunavanje omrežnine in posebnega prispevka. Ta poseg je končne račune znižal za polovico ali celo več. Računi se bodo zdaj normalizirali, obenem pa bo pri nekaterih večjih ponudnikih dražja tudi cena elektrike. Ta predstavlja približno 40 odstotkov končnega računa za gospodinjstva. Od šestih največjih ponudnikov elektrike – Gen-I, ECE, E3, Elektro energija, Energija plus in Petrol – bodo cene glede na račune za januar za obstoječe odjemalce ostale nespremenjene pri Petrolu, Gen-I in Elektro energiji. Pri zadnjih dveh so vpeljali višje cene za nove odjemalce. Zanje so glede na različne tarife v primerjavi z januarskim cenikom višje od 60 do 80 odstotkov.