Prijaznejša obravnava za manj travm in več prijav

V Hiši za otroke bodo v prostorih, prilagojenih otrokom in mladostnikom, zaslišali žrtve in priče; pod isto streho jim bodo ponudili tudi psihološko in socialno pomoč. Prijaznejša obravnava naj bi žrtve in priče spodbudila, da se bodo lažje odločile za prijavo kaznivih dejanj.