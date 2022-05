McGraw je danes več kot uro odgovarjal na vprašanja ogorčenih novinarjev o podrobnostih napada, ki tudi štiri dni po tragediji niso povsem jasne. McGraw, ki ga v času tragedije ni bilo na prizorišču, med drugim še ne pozna odgovora na vprašanje, kje je bil oboroženi šolski varnostnik.

»Poveljnik na kraju dogodka je verjel, da otroci niso več ogroženi, da je strelec zabarikadiran in da imajo čas za organizacijo vdora. To je bila seveda napačna odločitev,« je dejal McGraw in razložil, da imajo vse policije v podobnih primerih jasno navodilo, da je treba nemudoma posredovati.

Od prvega klica na nujno številko, ki ga je opravil zaposleni v sosednjem pogrebnem zavodu ob 11.27 uri po krajevnem času, pa do vdora in pokončanja strelca je minilo skoraj 90 minut.

Vmes so prihajali številni klici na nujno številko iz šolskih učilnic, kjer je napadalec streljal. Klicala je tudi učiteljica, pri čemer ni jasno, ali je bila to ena od dveh ubitih. Pred šolo so starši otrok pozivali policiste, naj posredujejo, ti pa so čakali in posredovali proti ljudem, ki bili pripravljeni sami vdreti v šolo.

11-letna preživela žrtev napada Miah Cerrillo je za televizijo CNN s pomočjo mame opisala podrobnosti. Učiteljica je dobila sporočilo, da je v šoli strelec in šla k vratom učilnice, skozi katera je kmalu vdrl Ramos. Učiteljico je pogledal v oči, ji rekel »Lahko noč« in jo ubil. Nato je začel streljati po otrocih, nakar je šel do sosednje povezane učilnice ter pobijal naprej.

Preživela, ker se je delala mrtvo

Deklica je ležala na tleh in se delala mrtvo, pri čemer si je obraz namazala s krvjo na tleh ležeče krvaveče sošolke. Morilec je med pobijanjem vrtel tudi morbidno glasbo. »Zakaj nas niste prišli rešit?« je deklica vprašala teksaške policiste.

Varnostni strokovnjaki v ZDA so kritični do policijskega posredovanja. Nekdanji policijski komisar New Yorka in Los Angelesa William Bratton je dejal, da sta bila porazna tako odziv na napad kakor tudi kasnejše obveščanje javnosti.

Izjava teksaškega guvernerja Grega Abbotta, da je hitro policijsko posredovanje rešilo življenja, zdaj zveni prazno. Močna taktična enota, okrepljena z agenti mejne službe, je vdrla šele uro in pol po začetku napada, ko je dobila ključ od učilnice, kamor se je zabarikadiral strelec.

Strelec je najprej doma ustrelil babico, se odpeljal do šole, zapeljal poltovornjak v jarek in začel streljati na pogrebni zavod. Nato se je deset ali 12 minut potikal okrog šole in nanjo streljal od zunaj, preden je vstopil v poslopje.

Nekaj policistov je šlo do šole, kjer so razbijali okna učilnic in reševali otroke daleč od strelca. Ta je potem 48 minut občasno streljal. »Ne vem odgovora,« je na vprašanje, koliko otrok je umrlo v 48 minutah policijskega čakanja pred šolo, odgovoril McGraw.

»Trdijo, da so vdrli v poslopje. Tega nismo videli. Bilo nas je šest, ki smo želeli vdreti, policisti pa so čakali in nas odganjali,« je dejal oče ene od ustreljenih deklic Javier Cazares.

Vse od pokola na srednji šoli Columbine v Koloradu imajo policijske agencije v ZDA navodilo, da je nemudoma in brez čakanja na okrepitve posredujejo, ko je v šoli aktivni strelec. V Teksasu se to ni zgodilo.