Kaj bi 91-letnik s pištolo

Svetovni mediji so včeraj poročali, da so nekdanjega prvega moža formule 1 Bernieja Ecclestona aretirali na letališču v Braziliji, potem ko so varnostniki med njegovo prtljago našli neregistrirano pištolo. Kmalu zatem so ga proti plačilu varščine izpustili, Ecclestone pa je policiji povedal, da se ni zavedal, da je bila pištola v njegovi prtljagi.