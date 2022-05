Mnogo več kot le slikanje na platno

V Novem mestu so se že trinajsto leto zapored na likovni delavnici zbrali paraplegiki in tetraplegiki z vseh koncev Slovenije. Tovrstne delavnice so zelo priljubljene, saj jim pomenijo mnogo več kot le ustvarjanje. Predvsem gre za druženje, pogovor, izmenjavo izkušenj.