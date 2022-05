Na stadionu Stade de France v Parizu bo drevi s finalom med Liverpoolom in Realom Madrid še zadnje dejanje razburljive evropske klubske nogometne sezone. Pred sezono Real Madrid ni bil v krogu najožjih favoritov za naslov evropskega prvaka, a je spisal čudežno zgodbo na poti do Pariza, vmes pa zlahka prišel še do 35. naslova španskega prvaka s prednostjo kar 13 točk pred drugouvrščeno Barcelono. V skupini z Interjem Milano, Šahtarjem Doneck in Šerifom Tiraspol (moldavski prvak ga je senzacionalno premagal na stadionu Santiago Bernabeu) je s 15 točkami osvojil prvo mesto. V tekmah na izpadanje je serijsko izločal favorite po dramatičnih preobratih. V osmini finala, kjer je igral proti najbolj zvezdniški ekipi vseh časov, je izgubil prvo tekmo s PSG v Parizu z 0:1, na povratni zaostajal 0:1, na koncu pa zmagal s 3:1 s hat-trickom Benzemaja v zadnje pol ure. Ko je v četrtfinalu na prvi tekmi v gosteh premagal evropskega prvaka Chelsea s 3:1, je kazalo na opravljeno delo, a so Londončani v Madridu povedli s 3:0, nakar je Rodrygo dosegel gol za podaljšek, v katerem je zadetek za napredovanje zabil Benzema. V polfinalu je Real v gosteh izgubil prvo tekmo z Manchestrom Cityjem, verjetno trenutno najboljšo ekipo na svetu, s 3:4. Na povratni tekmi na stadionu Santiago Bernabeu je še v 89. minuti zaostajal 0:1, a je Rodrygo dosegel dva gola za podaljšek, v katerem je napredovanje z golom iz enajstmetrovke priigral Benzema.

Za mnoge igralce Reala že peti finale lige prvakov

»Dogaja se nekaj čudežnega. Od začetka sezone smo igrali proti ekipam, ki so verjele, da lahko osvojijo ligo prvakov. Liverpool bo zahteven tekmec, saj ima odlično ekipo, ki igra na visoki ravni in je odlično telesno pripravljena. Užitek bo igrati proti njim,« pojasnjuje trener Reala Carlo Ancelotti, ki je imel zaradi zgodnje osvojitve naslova španskega prvaka skoraj mesec dni časa za pripravo na finale. Izkušeni Ancelotti, ki je osvojil tri lige prvakov (dvakrat z Milanom in enkrat z Realom) in je edini trener s petimi udeležbami v finalu, se je pri pripravi na tekmo veliko posvetoval z najbolj izkušenimi igralci. Borbenega duha bo skušal dvigniti tudi z ogledom videa, ki prikazuje pot do finala in kar deset velikih preobratov v letošnji sezoni.

Za večino igralcev Reala bo to že peti finale lige prvakov, medtem ko mlajši priznavajo, da so nervozni, a jih starejši skušajo pomiriti. »Real je po zaslugi igralcev in navijačev največji klub na svetu. Tudi za finale skušamo ostati takšni, kot smo bili večino sezone. Ničesar ni treba spreminjati, le verjeti moramo vase. V finalu ni favorita, Liverpool je sijajna ekipa,« pravi neuničljivi 36-letni hrvaški vezist Luka Modrić.

Liverpool je imel lažjo pot do finala, a je veliko bolj iztrošen, saj je do zadnje minute prejšnjo nedeljo bil bitko z Manchestrom Cityjem za naslov angleškega prvaka. Vsi pravijo, da je bolečina ob izgubi domače lovorike že popustila. V skupinskem delu lige prvakov je zmagal na vseh šestih tekmah proti Atleticu Madrid, Portu in Milanu. V osmini finala je dvakrat premagal Handanovićev Inter (2:0 in 1:0), v četrtfinalu je v gosteh premagal Benfico s 3:1 in na povratni tekmi z rezervisti remiziral 3:3. V polfinalu je doma premagal Villarreal z 2:0 in v gosteh s 3:2, potem ko so Španci ob polčasu vodili z 2:0. Real in Liverpool se bosta v finalu pomerila tretjič. Leta 1981 v Parizu je zmagal Liverpool, leta 2018 v Kijevu pa Real. »V finale ne gremo z mislijo na maščevanje. To ne bi bila dobra ideja. Ne obremenjujem se s tisto tekmo v Kijevu, čeprav je bila to za nas huda noč. Če bomo zmagali, to ne bo zaradi tega, kar se je zgodilo leta 2018,« pravi trener Liverpoola Jürgen Klopp. Navijači še niso pozabili, da so v ukrajinski prestolnici zaradi poškodbe hitro ostali brez najboljšega igralca Mohameda Salaha po naletu Seriga Ramosa, velike napake pa je delal tudi vratar Loris Karius.

Tretji finale Liverpoola v zadnjih petih letih

Liverpool bo v finalu lige prvakov igral tretjič v zadnjih petih letih. »Če analizirate zadnjih deset minut Reala na tekmah s preobrati v ligi prvakov, deluje nepremagljivo. Če bi Madridčani ves čas igral tako, kot so od 88. minute proti Manchestru Cityju, jih je nemogoče premagati. Na našo srečo je tukaj še tistih 88 minut. Tekmec je najbolj izkušena ekipa v tem tekmovanju, saj točno ve, kako igrati takšne velike tekme, še posebej finalne. Nikoli se psihično ne zlomijo, prekipevajo od samozavesti, premorejo veliko kakovosti in hitrosti. Real ima vse, kar je potrebno, vendar imamo tudi mi svoje adute. Za uspeh v finalu včasih potrebuješ tudi kanček sreče,« se je razgovoril Klopp in z izbranimi besedami govoril o Ancelottiju, ki ga pozna še z mestnih derbijev v Liverpoolu, ko je bil Italijan trener Evertona.

Obe ekipi igrata v sistemu 4-3-3 in imata dobro pokrita vsa igralna mesta. Obeta se veliko vznemirljivih dvobojev, eden izmed njih bo med napadalcema Benzemajem in Salahom. Benzema pri 35 letih igra v življenjski formi, potem ko je prišel v ospredje po odhodu Cristiana Ronalda. Francoz je bil dolgo časa eden najbolj podcenjenih in žrtvovanih igralcev, mnogi so ga celo odganjali iz kluba. »Rekordi so zanimivi, a zame je bolj pomembno, da dam vse od sebe in pomagam ekipi do zmag. Nima najljubšega gola, vsi so pomembni,« pravi Karim Benzema. Mohamed Salah je s 23 goli še tretjič v zadnjih petih sezonah postal najboljši strelec angleške lige. Po pravi sagi s pogodbo je razveselil navijače z odločitvijo, da bo tudi v prihodnji sezoni igral za Liverpool. Odkrito je napovedal maščevanje za Kijev 2018.