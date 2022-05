Čeprav se na zadnji dirki na Sardiniji ni izšlo po njegovih željah, saj prvič v tej sezoni ni stopil na zmagovalne stopničke, Tim Gajser tudi po sedmem mestu ni imel razlogov za slabo voljo. Dosegel ga je, čeprav ga je hudo zdelala viroza, zaradi česar je sredi druge dirke že razmišljal celo o odstopu, obenem pa mu je v skupnem seštevku uspelo zadržati prednost pred prvim zasledovalcem, Francozom Maximom Renauxom, ki pred jutrišnjo preizkušnjo znaša 79 točk. »Kar je bilo, je bilo, to je za menoj in popolnoma sem osredotočen na špansko preizkušnjo. Moj položaj v svetovnem prvenstvu je še vedno zelo dober. To je pozitivna plat zadnje dirke,« je odločen Tim Gajser.

Bolezen, ki ga je mučila, je namreč že pozabljena in Gajser je fizično že na ravni, ko se mu ne bo poznala. Nazadnje je na tej 1660 metrov dolgi mehki progi, ki leži ob avtocesti A-5 jugozahodno od Madrida, oktobra lani zasedel tretjo mesto, tokrat pa ima še višje cilje. »Predvsem pa se nadejam, da bom znova užival v vseh vožnjah,« je sklenil Gajser, ki je bil na tej progi najvišje uvrščen pred dvema letoma, ko je bil drugi za domačinom Jorgejem Pradom, ki je prav tako eden od favoritov, saj progo zelo dobro pozna.

Prva vožnja VN Španije v razredu MXGP bo jutri ob 14.15, druga pa ob 17.10. V razredu MX2, v katerem bo nastopil Jan Pancar, bosta vožnji uro prej, ob 13.15 in 16.10.