Brisanje meja

Zelo zanimiva razstava je zgodba o tem, kako je grafična tehnika sitotiska omogočila umetnikom in oblikovalcem prenos fotografij v najrazličnejše likovnoizrazne rešitve. Nova tehnologija je povsem preobrazila estetiko tedanje slovenske umetnosti v smeri preseganja »dekorativnosti« ljubljanske grafične šole z vnašanjem tematike sodobnega družbenega dogajanja (popart), brisanja meja med grafiko in grafičnim oblikovanjem ter predvsem eksperimentiranja s fotografijo, kar je obrodilo izjemno kakovost in inovativnost razstavljenih del. Širok nabor grafik in plakatov, predvsem iz zasebnih zbirk in arhitekturnega muzeja, presenečajo še s kombinacijami litografije, jedkanice, akvatinte. V primerjavi s klasičnimi grafičnimi razstavami so tokrat novost stripi, knjige umetnika, plakati in oblikovanje v novi estetiki črno-bele tehnologije s pomočjo kseroksa. Poceni fotokopiranje je omogočilo širitev kulture punka in ustvarjanje v bolj zrnatem in rudimentarnem izrazu, ne le akademikom, temveč slehernemu mlademu človeku, ki se je želel uresničevati. Fotografija kot izrazno sredstvo je botrovala še izjemni kakovosti grafičnega oblikovanja plakatov, ki je na razstavi predstavljeno od političnega prek komercialnega do kulturnega plakata in celo celostnih grafičnih podob tedanjih poslovnih subjektov. Razstavni projekt Foto/grafika nas previdno vodi skozi zapletena sedemdeseta in osemdeseta leta, tako da dosledno sledi formalistični metodi z rdečo nitjo fotografije ter integraciji umetniške grafike in oblikovanja v slovensko vizualno kulturo.