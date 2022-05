Očitajo mu, da je z zadnjo potezo, ko je naznanil zamrznitev prevzema podjetja, dokler ne pride do dna resničnemu številu lažnih oziroma avtomatiziranih računov na twitterju, namerno manipuliral z vrednostjo delnic podjetja za osebno korist. Splošno prepričanje je, da je Muska močno prizadel padec vrednosti delnic njegovega podjetja Tesla in je zato poskušal naknadno izsiliti nižjo kupnino za Twitter oziroma se nakupu izogniti, vključno s plačilom milijarde dolarjev visoke klavzule za prekinitev posla.

Musk je medtem iz ponudbe že umaknil posojilo, zavarovano s Teslinimi delnicami, in ga nadomestil z novimi finančnimi sredstvi. Vse bolj razburja tudi vpletenost katarskega državnega investicijskega sklada (v višini 375 milijonov dolarjev) v konzorcij, ki Musku pomaga prevzeti Twitter. Še posebej sedaj, ko naj bi v podjetju delež, vreden blizu dveh milijard dolarjev, obdržal tudi savdski princ Alvalid bin Talal. Katar in Savdska Arabija sta na seznamu držav, ki jim Amnesty Internatonal očita kršitve svobode zbiranja in izražanja.

Njuna vpletenost meče slabo luč na Muskove obljube o večji svobodi govora na twitterju ter manj moderiranja oziroma avtomatiziranega skrivanja objav. Musk in princ Alvalid bin Talal sta bila še aprila na različnih bregovih prevzema. Tedaj ga je Musk prek twitterja tudi izzivalno vprašal, kakšno je stališče njegovega podjetja do novinarske svobode govora. Za stališče Savdske Arabije lahko poguglamo ime Džamal Hašokdži.