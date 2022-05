Nepreslišano: Sašo Hribar, član programskega sveta RTV

Ne poznam projekta drugega informativnega programa. Vem pa, zakaj je nastal – kot protiutež novinarjem in novinarkam na prvem programu Televizije Slovenija, ki naj bi predstavljali nekakšne sile kontinuitete in ostanke enoumnega partijskega sistema na RTV. Napačno razmišljanje, Janez! Večina ustvarjalk in ustvarjalcev v RTV-hiši je mladih, rojeni so v samostojni Sloveniji, dobršen del jih ima cerkvene zakramente krsta, obhajila in birme. Toda Janez verjame, da so ti mladi ljudje zakrknjeni partijci in udbaši, ki bodo na sceno vrnili prikazni Kučana, Kardelja, Mačka, Dolanca, Rankovića, vseh teh duhov preteklosti, ki mu kratijo spanec. Zato se je šlo na silo postavljati drugi informativni program. S propadom tega koncepta se je Janezu že pred časom sfižila še zadnja možnost za destabilizacijo RTV po ustaljeni poti. In tedaj se je Janez začel dokončno obnašati kot bog in se je odločil, da nas bo destabiliziral po svoje, po božje.