Prevzetnost in ošabnost

Poslušal sem predsednika Nove Slovenije – Krščanskih demokratov, ko je na seji DZ, na kateri so ustoličili novega predsednika vlade, razpredal, za kaj vse jim moramo biti kot članom bivše vlade hvaležni, zakaj da dr. Goloba ne bodo podprli, zlasti pa, kakšna nevarnost nam preti s strani Luke Mesca in njegovih Kubancev. A nič se bat', NSi nas bo vodila po poti razvoja in napredka, je odločno, kot se za nekdanjega tankista spodobi, pristavil. Priznam, milo se mi je storilo.