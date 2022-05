Po omenjenem letu je ostal le še en družbeni sistem, kapitalizem, v smislu produkcije sicer zelo učinkovit. Bil je brez konkurence in ni mu bilo treba več kazati lepega obraza. Najprej počasi in potem čedalje hitreje se je kapitalizem izrojeval v vedno slabše različice samega sebe. V korporativizem, v hrematizem, v … Svetovno bogastvo se je čedalje bolj koncentriralo v roke zelo zelo majhne peščice ljudi. Tako zelo majhne, da so se med sabo skoraj vsi že lahko poznali in so se lahko začeli dogovarjati. Ogromna kapitalska in posledično politična moč je dala tem ljudem status boga (glej Harari: Homo Deus). Prevzel jih je občutek, prepričanje, da lahko kljubujejo naravi in kreirajo svet po svojih zamislih. Seveda je le iluzija, da človek generalno gledano lahko kljubuje materi naravi. Lahko sicer sproži uničenje, lahko začne vojno, a ko se proces začne, ga po volji tudi še tako bogatih ni mogoče več ustaviti. Propad se ustavi sam, a šele takrat, ko bodo porabljeni vsi potenciali udeležencev v spopadu. Rezultat bo takšen, da ne bo po volji nikogar – tudi tistih ne, ki so ta proces začeli.

Plimni val, cunami, ki je nastal kot posledica padca sveta, je sprožen in z zamikom bo pljusnil ob vse obale sveta. Ko narodi in ljudstva sveta opazujemo boj velesil – skozi spopade med Rusi in Ukrajinci –, imamo občutek, da je vojna tam nekje daleč in da se nas ne tiče, kot naj se nas ne bi tikalo dogovarjanje velikih v Davosu. A takšno sklepanje je žal le grenka iluzija. Cunami nas bo zadel, pred njim nas ne bodo obvarovali svetovni voditelji, niti naši voditelji niso tega sposobni, tudi če bi to hoteli. Na nas je, na nas posameznikih, na sosedih in na nas članih širše skupnosti, da ocenimo, kaj je zares pomembno za kvalitetno preživetje. In zavarujemo tiste resurse. Saj veste, denarja ne moremo jesti.

Vlada, ki smo jo imeli zadnji dve leti, je mesarila po financah – stotine milijonov evrov je izginjalo kot po tekočem traku. Za primer vzemimo oklepnike – artikle z visoko stopnjo amortizacije. V nekaj letih se bodo iztrošili, poškodovali in izginili v eksplozijah nekje na tujih boriščih. Ti oklepniki ne bodo dali nobene nove vrednosti. Če bi isti denar – 350 milijonov evrov – dali v zagon samooskrbe, si lahko le predstavljamo, kakšno dodano vrednost bi nam to prineslo. Kaj pa naša nova vlada? Ali bo servis državljanov ali pa bo premier Golob po prvem obisku Bruslja spremenil svojo paradigmo in bo postal sluga velekapitala, kot so to postali vsi dosedanji premierji? Odgovor je bržčas znan.

Ne čakajmo, ljudje, na Bruselj, ne čakajmo na to, kaj bo dal Golob od sebe. Vzemimo svojo usodo v svoje roke. Jeseni se bodo naše težave okrepile. Skupno bodo udarile koronska, prehranska, begunska in vsaj še energetska kriza.

Rado Krušič, Žalec