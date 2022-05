Sloviti Giro je danes še drugo leto zapovrstjo za nekaj deset kilometrov zavil na slovensko stran meje. Kolesarji na rožnati pentlji so na slovenskih cestah prevozili 37 km, a je bil v to razdaljo vključen tudi eden najtežjih vzponov letošnje dirke, na Kolovrat, kjer so morali premagati 950 metrov višinske razlike.

Prestižno gorsko zmago na Kolovratu je dosegel Koen Bouwman, eden od članov ubežne skupine, ki si je pred vzponom nabrala že več kot devet minut naskoka. Zahteven projekt na Kolovrat je sicer nekoliko zredčil tudi ubežno skupni, a je imel član ekipe Jumbo Visma dovolj moči, da je brez težav prvi prečkal vrh in se nato spustil na drugo stran, kjer se je dirka spet vrnila v Italijo.

Do cilja je nato slavil Bouwman, potem ko je v zadnjih metrih izkoristil tudi napako dveh tekmecev, Švicarja Maura Schmida in Italijana Andree Vendrama, ki sta zgrešila zadnji zavoj.

Že pred prvimi vzponi pa je zaradi bolezni z dirke odstopil Avstralec Richie Porte.

Skupno je vrh dirke ostal nespremenjen, saj ubežniki niso bili nevarni najboljšim. V rožnatem studi po današnji etapi ostaja Carapaz, ki je bil med prvimi v glavnini, ob koncu tudi precej zmanjšal zaostanek in je na osmem mestu zaostal nekaj manj kot štiri minute.

V soboto bo na vrsti 20. etapa od Belluna do Marmolade.