Holmes je po lastnih navedbah dal odpoved tudi zaradi »strupene kulture« v britanski vladi, medtem ko je premier Johnson ravno danes vztrajal, da bo preživel poskuse kritikov, da bi ga strmoglavili zaradi kršenja pravil v času zaprtij javnega življenja med pandemijo covida-19.

Po nedavni objavi obsežnega poročila o kršitvah na Downing Streetu je Johnson danes znova zavračal vprašanja o t. i. aferi Partygate z besedami, da je nanje že podal »obsežne in izčrpne odgovore«. Ko so ga vprašali, zakaj je dopuščal takšno obnašanje na zabavah na Downing Streetu, kjer so prisotni popili toliko alkohola, da jim je bilo slabo, se zapletali v spore ter napadali varnostnike in čistilke, se je britanski premier znova skušal izogniti odgovornosti.

Holmes pa je po svojem odstopu danes zapisal, da škandal spodkopava delo stranke. »Zaskrbljujoče je, da je vse opravljeno delo omadeževala strupena kultura, ki je očitno prevzela prostore britanske vlade,« je 33-letni Holmes objavil v zapisu na svoji spletni strani.

Sicer Holmes ni javno pozval k Johnsonovemu odstopu, vendar pa že njegov odstop pomeni še en udarec za torijce, potem ko so odstop s svojih položajev že prej oznanili štirje drugi člani stranke. Doslej je Johnsonov odstop javno zahtevalo 20 torijcev.

Glasovanje o prihodnosti predsednika vlade bo potekalo, če bo vsaj 54 torijskih poslancev pisalo pismo predsedniku poslanske skupine konservativne stranke Grahamu Bradyju, da so izgubili zaupanje v svojega vodjo.

Novo poročilo o aferi Partygate, ki je bilo objavljeno v sredo, je razkrilo nesprejemljivo obnašanje določenih britanskih politikov v času, ko je bilo na milijone Britancev prisiljenih prekiniti vse stike z bližnjimi zaradi ukrepov ob pandemiji covida-19.

Britanska policija je zaradi kršitev pravil s strani politikov skupno izrekla 126 kazni, predsednik vlade pa je prejel eno samo kazen, in sicer za rojstnodnevno zabavo junija 2020.

Johnson se ob preiskavah sooča z dodatnim pritiskom zaradi vprašanja, ali je lagal poslancem v parlamentu, ko je v preteklosti večkrat zanikal kršitve pravil na Downing Streetu. Namerno zavajanje poslanske zbornice se namreč šteje za dejanje, vredno odstopa.