Triindvajsetletni Brooklyn, ki si močno želi postati vrhunski kuhar, je v prvem intervjuju po poroki, ki ga je objavila britanska edicija revije Vogue, dejal, da je bila to njegova ideja, se je pa Nicola z njo takoj strinjala. »Dokler se ni pripeljal Wendyjev tovornjak, sploh nisem ničesar jedla, nato pa sem si privoščila tri burgerje,« je povedala naslednica milijardnega premoženja in dodala, da se pri načrtovanju poroke nista zgledovala po poroki Davida in Victorie Beckham, temveč ju je bolj navdahnila tista od Iman in Davida Bowieja. »Ko smo bili zaradi koronavirusne situacije prisiljeni ostati doma, sva šla skozi različne scenarije in variacije, saj nisva vedela, kakšna poroka bo sploh izvedljiva. V mislih sva zato dolgo imela manjšo poroko in večjo zabavo, ko bo to mogoče, a sva se na koncu odločila počakati, da bo varno izpeljati sanjsko poroko. Vesela sva, da nama je to uspelo,« je povedala Nicola. Kaj vse je vsebovala poroka, da je bil končni račun kljub poceni hrani težak več kot tri milijone dolarjev, niso razkrili, je pa v javnost pricurljalo, da so bili na njej številni zvezdniki. Poleg staršev obeh mladoporočencev tudi denimo Eva Longoria, Mel B, Venus in Serena Williams …