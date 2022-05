Do opravičila je prišlo, potem ko se je izvedelo, da bo Kanye West kmalu izdal novo pesem, v kateri naj bi zelo grdo govoril o Kim. »Zavedam se, kako zelo težko breme je celotna drama z mojim zakonom predstavljala tudi za vse vas, nikdar pa se za vse skupaj nisem imela priložnosti opravičiti. Zato bi to rada storila zdaj in vam hkrati obljubila, da nikdar več ne bom dopustila česa podobnega. Zdaj se prvič v življenju počutim zares močno,« je povedala Kim Kardashian, pri čemer so ji člani njene družine izkazali podporo. Njeno mamo Kris Jenner pa skrbi predvsem za Kimine štiri otroke, ki jih ima iz zakona z Westom, saj je dejala: »Nekoč bodo izvedeli za vse skupaj in skrbi me, kako bodo reagirali.«

Kim Kardashian in Kanye West sta se poročila leta 2014, kar je bil za največjo zvezdo Kardashianovega klana že tretji zakon. Zahtevo za ločitev je vložila lani, uradno pa je do nje prišlo na začetku letošnjega leta. Njuni otroci so stari tri (Psalm), štiri (Chicago), šest (Saint) in osem (North) let.