Tokrat na račun reševanja krave Slavice, ki po njeni zaslugi ni končala v klavnici. Karleuševa je znova pokazala svojo humanost in ljudem dala zgled, kako naj ravnajo z živalmi, ki se borijo za svoje življenje. Študentje veterine so kravo Slavico kupili od kmeta, ki jim jo je posodil za prakso, denar, ki je bil potreben za odkup krave, 150.000 din (nekaj več več kot 1200 evrov), pa je prispevala Karleuševa.

Ko je Jelena Karleuša izvedela za akcijo študentov veterine, se je odločila, da jim pomaga, da Slavica ne bi bila še ena v nizu živali, ki svoje življenje končajo v mesnici. Jelena ima zelo rada živali in nagovarja k usmiljenju in sočutju ljudi do njih, znano pa je, da je že leta vegetarijanka, prav tako ne nosi živalskega krzna. Spomnimo, kot je za srbski portal Telegraf.rs povedala študentka, ki je sodelovala v »reševalni« akciji za Slavico, da so se študentje na kravo navezali in se odločili, da jo odkupijo. »Slavica je k nam prišla v začetku februarja, ko se je začel poletni semester, in je bila namenjena za praktični pouk. Ker je neprimerna za nadaljnji razplod, bi jo kmet po naši praksi poslal v klavnico. Ker pa smo se vsi navezali nanjo in ji dali ime, nismo želeli, da bi bil izid tak, zato smo sprožili akcijo zbiranja sredstev za njen odkup,« so povedali študentje, ki zbirajo denar še za njeno hrano. Slavica je tretja krava, ki so jo študentje veterine kupili.