Gibonni je eden tistih glasbenikov, ki ustvarjajo koncert glede na to, kako »diha« občinstvo. »Rad odigram koncert po svojem trenutnem občutku,« je povedal kantavtor. Skladb, ki jih bo izvedel na velikem odru Fusiona, tako še ne pozna, ve pa, kako bi se rad počutil po nastopu. »Po koncertu nameravam iti spat z občutkom, da smo dali vse od sebe, da je bilo super in da ne bi ničesar spreminjal.« Ima pa Gibonni tudi recept za dobro predstavo, ki je v 99 odstotkih odvisna od tega, kako se na koncert, ki ga primerja z derbijem, pripravi. »Festival poteka v moji soseščini. Stanovanje, v katerem sem odraščal, oziroma okno moje in sestrine otroške sobe ni oddaljeno niti 100 metrov od stadiona. Še nikoli nisem imel priložnosti igrati tako blizu doma.« Med 22. in 23. julijem bo ves Split v znamenju festivala Fusion World Music, kamor prihajajo največja glasbena imena, pozdravila pa jih bo le najboljša svetovna produkcija. Toliko hrvaških in regionalnih zvezd takšnega slovesa na takšnem odru in s takšno produkcijo še nihče ni zbral skupaj.