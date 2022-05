Cookovi otoki

Toliko hvale, kot so jo o Cookovih otokih zapisali pri Lonely Planetu, pa še ne: »Pristne polinezijske tradicije se združujejo s pogumnim pristopom k trajnosti tega ponosno neodvisnega južnopacifiškega naroda. Vse, ki obiščejo Cookove otoke, čaka pestra pokrajina, polna pustolovščin, interakcij in kulinaričnih užitkov.« Da, nobenega dvoma ni, da je15 otokov (največja sta Raratongo in Aitutaki), ki se razširjajo na kakšnih 240 kvadratnih kilometrih južnega Pacifika, zelo romantičnih in zelo oddaljenih od ponorelega sveta. 17.000 kilometrov od Slovenije in več kot 3000 kilometrov od Nove Zelandije, ki skrbi za obrambo in zunanje zadeve državice z 18.000 prebivalci. Domačini, v večini Maori, se preživljajo s turizmom. Na bookingu smo našli kar nekaj poceni nastanitev v hotelih in kočah ob obali, a kaj ko je za 14-dnevni paket zaradi prevozov treba plačati več kot 5000 evrov na osebo. Medtem ko se pri Lonely Planetu navdušujejo nad čistim morjem, neokrnjeno naravo, odmaknjenostjo od sveta, morsko hrano in trajnostnim odnosom do prirode, je med slovenskimi turisti veliko zanimanje za poroke, ki uradno veljajo tudi pri nas.