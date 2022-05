Konec šolskega leta

Človek se uči, dokler je živ, so nam govorili kot otrokom, a sam imam že dolgo občutek, da se človek ne premakne iz prvega razreda osnovne šole. Da revež sedi v zadnji klopi in bulji skozi okno, namesto da bi poslušal učiteljico. In potem vsakič, ko ga učiteljica pokliče pred tablo in ga vpraša, koliko je dve plus dve, on z odprtimi usti strmi vanjo kot tele v nova vrata.