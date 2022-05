Navodila za uporabo

Skupina občanov je prejšnjo soboto zavzela Plečnikov stadion in enako namerava menda storiti tudi danes. Zato, da stadion, ki je pravzaprav postal zaraščen park sredi mesta, postane prav to – zaraščen park sredi mesta. Seveda pa zasedbe, moderno skvotanje, niso kar tako. Držati se je treba nekih pravil, predvsem pa paziti, da te oblast, ki je vedno proti tebi, ne ustavi pri tvoji nameri. Plečnikovi skvoterji se tega še kako zavedajo, zato so vsem udeležencem razdeljevali navodila za uporabo. V pomoč vsem nadaljnjim zasedbam javnih in malo manj javnih prostorov, predvsem pa parka za Bežigradom, objavljamo ta navodila dobesedno. Pri bolj zapletenih delih ponujamo zgolj nekaj dobronamerne razlage.