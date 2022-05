Zlati standard

Ko je po canski projekciji svojo redno kinematografsko pot začel Top Gun: Maverick, je bilo sporočilo ustvarjalcev filma enoglasno. Z Maverickom se je po pandemičnih dveh letih film končno vrnil na velika platna. Da smo med začetkom pandemije in Maverickom v kinih lahko videli ne samo enega ali deset, ampak več kot sto novih filmov, med katerimi so bili tudi visokoproračunski spektakli, očitno ne pomeni nič, če v vsaj enem od njih ni Toma Cruisa. Na Toma Cruisa pa je bilo treba čakati. Čakati, dokler nismo sneli mask in dokler niso padle vse pandemične ovire oziroma protikoronski ukrepi.