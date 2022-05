Policijski vojni veterani smo se odločili, da ta dan praznujemo kot dan vojnih veteranov 91 skupaj z veterani vojne za Slovenijo, ker smo prepričani, da je treba aktivnosti takratnih miličnikov pravilno predstavljati v okviru vseh osamosvojitvenih procesov, ki so potekali ne le v začetku devetdesetih let, temveč tudi aktivnosti, ki so potekale konec osemdesetih let. Slednje obdobje je bilo pomembno, saj se je slovenska milica srečevala z različnimi grožnjami federalnih organov bivše Jugoslavije, ki so zahtevali, da mora milica preprečevati določene demokratične procese, ki so potekali v Sloveniji tudi z organiziranjem protestov oziroma demonstracij.

Vsi vemo, da v tistih časih milica ni preprečevala javnih prireditev, protestov in demonstracij, ki so potekale brez dovoljenj, temveč jih je varovala in zagotavljala javni red in mir. Nikoli v vsej zgodovini se milica in policija nista ukvarjali z vsebino, nameni in cilji demonstracij, saj je bila za to poklicana politika, oblast oziroma tisti, proti katerim so bile javne prireditve oziroma demonstracije usmerjene.

Provokaciji vlade v odstopu ne bomo nasedli

Pred več kot tridesetimi leti smo bili kot delavci organov za notranje zadeve in miličniki eden ključnih nosilcev aktivnosti za preprečitev politične manifestacije jugoslovanskih centralističnih sil v Ljubljani, katere cilj je bil ustvariti izredne razmere in odstaviti takratno republiško vodstvo. Tako smo zaščitili demokratične procese v Sloveniji in na tak način omogočili najprej sprejem zakona o političnih strankah, izvedbo demokratičnih volitev ter nastanek samostojne, neodvisne in suverene države Republike Slovenije. Tega nam danes ne more nihče oporekati, še zlasti pa ne samooklicani zgodovinarji in tisti, ki potvarjajo novejšo zgodovino in odpirajo ideološke teme, tudi z razglasitvijo »dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja«. Gre za provokacijo vlade v odstopu, ki ji ne bomo nasedli. Nasedli ne bomo niti ponavljanjem laži, da je bila teritorialna obramba razorožena. Ni bila. Šestnajst občin ni oddalo orožja, ostalo pa je tudi orožje TO, ki je bilo shranjeno na policijskih postajah. Res pa je, da sta takratna republiška sekretarja tako za notranje zadeve (notranji minister) kot tudi za obrambo (obrambni minister) v letu 1990, pred vojno, Republiki Hrvaški prodala oziroma dala »na reverz« orožje za protizračno obrambo, ostrostrelne puške, neprebojne jopiče, strelivo in še kaj (knjiga Orožja nismo oddali 91, Defensor, d. o. o., junij 2020, Ljubljana).

Uspeh v akciji Sever je bil tudi pomembna prvina učinkovitosti našega celotnega varnostno-obrambnega sistema, ki smo ga začeli v letu 1990 skupaj s teritorialno obrambo v milici nadgrajevati in ko se je teritorialna obramba organizirala v skladu z zakonodajo, ki je urejala narodno zaščito. Vse navedene aktivnosti smo zaključili leta 1991, ko smo vojni veterani 91 skupaj z državljani in državljankami Slovenije ter drugimi s svojo odločnostjo in vsestransko pripravljenostjo z orožjem podprli in izbojevali samostojnost Republike Slovenije in tako uresničili voljo slovenskega naroda po svoji lastni državi Sloveniji. Zato je prav, da praznujemo dan vojnih veteranov 17. maja, kot spomin na leto 1990, ki smo ga umestili v sredino oziroma središče vseh naših prizadevaj in aktivnosti za osamosvojitev Slovenije in v Geometrično središče Slovenije, na sredino Slovenije. In ne pozabimo – takrat se je začela rojevati ideja o tajni obrambno-varnostni organizaciji, ki je bila kasneje poimenovana manevrska struktura narodne zaščite (MSNZ).

Sprašujemo se lahko, ali je bilo sploh mogoče od vlade v odstopu pričakovati kaj drugega kot provokativni sklep o razglasitvi »dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja« na dan, ko praznujemo vojni veterani 91. Mogoče pa je prišla na to idejo, ko se je spomnila svojega »nasilja« nad državljankami in državljani v zadnjih dveh letih z nemogočimi ukrepi, uporabo plinskih sredstev, uporabo vodnega topa in drugim, da ne govorimo o policijski uri in barantanju z ventilatorji in drugo opremo.

Praznik namenjen vsem veteranom

Naš praznik je namenjen vsem vojnim veteranom vojne za Slovenijo in ne le članom obeh zvez. In zakaj? Zato, ker želimo vzbuditi čut pripadnosti pozitivnim vrednotam, ki so bile prisotne pred osamosvajanjem in v času osamosvajanja in še posebej v času vojne za Slovenijo. Želimo, da vojni veterani v čim večjem številu postanejo aktivni državljani in s svojo kritičnostjo opozarjajo vsakokratne vladajoče, da izberejo primernejše in za skupno prihodnost sprejemljivejše odločitve.

In kaj lahko vidimo in doživljamo danes? Vlada je uvedla avtokratski način vladanja, ko nas je poskušala voditi nazaj v enoumje in nas potiskati iz jedrnih držav Evropske unije. Še danes se odvija cunami kadrovskih zaposlitev, tudi v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova), in v zahvalo je vlada s sklepom Katoliški cerkvi za vsako leto zagotovila dodatne milijone evrov davkoplačevalskega denarja. Nacionalno tiskovno agencijo je vpisala v razvid medijev, mogoče zaradi uravnoteženosti? Postavlja pa se vprašanje, ali je to nov fašistični medij, in predvsem, kaj lahko to v primeru, da se prihodnja vlada na takšna dejanja ustrezno ne odzove, pomeni za prihodnost slovenske družbe. Sedaj pa smo še priča politikantskim »driblingom« v DZ, kjer predvsem stranka SDS kaže svojo konstruktivno in državotvorno držo v Državnem zboru Republike Slovenije z vlaganjem množice zakonskih predlogov in referenduma, v dveh letih pa ji ni uspelo sprejeti sprememb in dopolnitev zakona o nalezljivih boleznih, saj jim je bilo lagodneje vladati z odloki in drugimi svojimi akti.

Vlada v odhodu je razglasila, da se 17. maj obeležuje kot dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Ko se v 21. stoletju vladajoča politika ukvarja z drugo svetovno vojno, se mora mladim, če ne nam vojnim veteranom 91 in starejši generaciji, zavrteti v glavi in mora taki politiki reči, naj se ukvarja s sedanjostjo in prihodnostjo, predvsem za blagostanje in mirno življenje vseh državljank in državljanov naše skupne države, ki je vladajoči niso dobili v trajno last, ampak le v začasno upravljanje! Zato novi vladi predlagava, naj sklep vlade v odstopu takoj po opolnomočenju prekliče, 17. maj pa še naprej ostane »dan vojnih veteranov 91«.

Ob zaključku prispevka velja čestitka vsem vojnim veterankam in veteranom 91 ob našem prazniku in ne samo včlanjenim v naši organizaciji. Če želite pomagati pri naših naporih za boljši jutri ter za človeka vredno življenje vseh v naši domovini, ste prisrčno vabljeni, da se nam pridružite. Še posebej sedaj, ko smo pred novimi in zahtevnimi izzivi tako v domačem kot tudi mednarodnem okolju.

Ostanite zdravi in radi imejmo Slovenijo, ki ponovno postaja sproščena, in upam, da nam bodo nosilci nove oblasti zagotavljali človeka vredno življenje in da ne bodo razdvajali slovenskega naroda. Naredimo vsi vse, da bomo živeli v takšni državi, kot si jo zaslužimo in predvsem za kakršno smo se borili in jo pomagali tudi izboriti!

Dr. TOMAŽ ČAS, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever

LADISLAV LIPIČ, predsednik Zveze vojnih veteranov Slovenije