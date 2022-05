Ljubljana, mesto stolpov

Nekatera mesta po svetu so bolj vodoravna, nekatera bolj navpična, najbolj običajno pa so oboje. Prva so bolj urejena in poravnana, druga so bolj raznolika in razgibana. O prvih govorimo, da se širijo bolj ali manj povezano, o drugih pravimo, da rastejo kot gobe po dežju. Razlike med njimi so torej v tem, kako so razporejene višine in oblike gradenj. Kako pa nastanejo?