Za tožbo proti lastnemu sinu sta se Prasadova odločila, ker – tako navajata v tožbi – ni izpolnil indijskih običajev in zanju, ki sta starejši osebi, prevzel skrbi. Vanjo naj bi po njunem spadalo tudi to, da jima nameni naraščaj in zagotovi, da se bo krvna linija njihove družine nadaljevala. Užaloščena sta, ko gledata, kako se drugi v njihovi soseski igrajo z vnuki, sama pa nimata te sreče. Poleg tega v tožbi pravita, da sta v sinovo kariero in oskrbo – izšolala sta ga za pilota v ZDA, po vrnitvi v Indijo pa sta v času, ko ni imel službe, krila njegove življenjske stroške – namenila več kot četrt milijona evrov, povrh vsega sta mu za medene tedne in poroko primaknila še nekaj deset tisočakov.

Oče je s svojim sinom tako zelo nezadovoljen, da je prepričan, da Šrej Sagar na potrebe svojih staršev sploh ne pomisli. »Poročila sva ga in upala, da bova postala stara starša. Šest let je že od poroke. Počutiva se, da kljub vsemu nimava ničesar,« je pojasnjeval Sandživ Randžan Prasad. Skupaj z ženo pravita, da imata rada otroke, skrbi pa ju tudi, da njun sin in snaha ne bosta na stara leta imela nikogar, ki bi zanju poskrbel, če se ne bosta odločila, da dobita otroke. Toženi par v svoj zagovor pravi, da si tudi sama želita otroke, samo dejstvo, da jih nimata, pa tudi njima predstavlja psihično obremenitev. Vendar dodajata, da si v tem trenutku, ko sta zaradi gradnje hiše v finančnih težavah, naraščaja ne moreta privoščiti. Sodišče razsodbe še ni izreklo.