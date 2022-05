Kot ena od enajstih otrok v družini, ki je prebivala na štiri tisoč metrih nadmorske višine, si je Lhakpa že v rani mladosti želela postati alpinistka. Prve gorske izkušnje je začela nabirati pri petnajstih letih, ko je začela delati kot spremljevalka alpinističnim odpravam v Nepalu. Na eni od teh odprav se je zaljubila v bodočega moža iz ZDA, s katerim je v začetku stoletja prvič osvojila Everest. Dobila sta tri otroke, Lhakpa pa se je z alpinizmom ukvarjala tudi med rojstvi posameznih otrok. Osem mesecev po rojstvu prve hčerke je bila spet na strehi sveta, vzpon nanjo pa ji je uspel tudi, ko je bila v drugem mesecu nosečnosti z drugim otrokom. Zveza z možem ni zdržala, ohranila pa se je njena ljubezen do alpinizma. Lhakpa se je vedno znova vračala v Nepal in se na novih vzponih preizkušala z bratom in sestro. Za finančno zahtevne vzpone je vedno poskušala najti sponzorje. Za zadnjega je prodajalki v trgovini to uspelo s pomočjo množičnega zbiranja donacij po spletu. Njeni najstarejši hčeri ji želita slediti v alpinistične vode. Skupaj z njima bi rada v prihodnje družinsko osvojila Everest. Po doseženem rekordu svoje strasti ne namerava opustiti. Osvojiti želi še drugi najvišji vrh sveta – K2.