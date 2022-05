Bogataši, ki si želijo večje obdavčitve

Ko se je v nedeljo začenjal vrh bogatih in vplivnih, kot se v žargonu večine ljudi na svetu imenuje Svetovni gospodarski forum v Davosu, sta se protestu proti večanju bogastva najbogatejših in zanemarjanju najrevnejših pred konferenčno dvorano pridružila dva nevsakdanja protestnika. Britanski milijonar Phil White, ki je obogatel s finančnim svetovanjem, in bodoča milijarderka Marlene Engelhorn, potomka in dedinja ustanovitelja nemškega kemijskega giganta BASF, sta sedela na pločniku in v rokah držala plakat z napisom »V davke verjamemo«.