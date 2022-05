Enaindevetdesetletnika so pridržali v sredo zvečer, ko se je želel vkrcati na letalo na letališču Viracopos na obrobju Sao Paula.

Pištola ni bila nabita in ni imela nabojnika, so v izjavi sporočili iz lokalne policije. Zvezni agenti so Britanca privedli na zaslišanje in ga obtožili nošenja strelnega orožja v nasprotju z zakonom, so zapisali. Ecclestone je policiji povedal, da se ni zavedal, da je bila pištola v njegovi prtljagi in da jo je pred približno petimi leti kupil od enega izmed mehanikov F1.

Po plačilu varščine v višini 6.060 brazilskih realov (približno 1.200 evrov) so ga izpustili na prostost. Potem se je vkrcal na privatno letalo in odletel v Švico, kamor se je leta 2017 preselil. Ecclestone je sicer poročen s Fabiano Ecclestone, ki je rojena v Braziliji, zato je tam preživljal pretekli mesec.