Tekma je bila začasno prekinjena, saj so objokanega dečka, ki je sedel v bližini sodniškega stolčka, tolažili starši. Begujeva je prejela opomin, vendar ni bila diskvalificirana in je na koncu Rusinjo premagala z rezultatom 6:7 (3), 6:3 in 6:4.

Po dvoboju se je z dečkom fotografirala in se za incident opravičila na novinarski konferenci. »To je sramoten trenutek zame, zato o njem ne bi veliko govorila. Želim se le opravičiti«, je dejala Romunka. »V svoji karieri nikoli nisem naredila kaj takšnega. Počutim se zelo slabo in žal mi je, zato bom še enkrat ponovila, da se za incident opravičujem in da je bil to zame neprijeten trenutek,« je še dodala 31-letnica.

Francoska teniška zveza je po tekmi razposlala izjavo sodnika Remyja Azemarja: »Nadzornik turnirja je govoril s staršema otroka, ki sta potrdila, da je z njim vse v redu in da ni poškodovan.«

Dogodek sicer spominja na tistega z odprtega prvenstva ZDA iz leta 2020, ko je prvi igralec sveta Novak Đoković v jezi udaril žogico, ki je zadela linijsko sodnico. Srb je bil takrat diskvalificiran.

Begujeva bo v tretjem krogu Rolanda Garrosa igrala proti Francozinji Leolii Jeanjean.