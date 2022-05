Višje sodišče v Mariboru je aprila razveljavilo sodbo Drevenšku, ki je bil lani kot prvi doslej obsojen na dosmrtno zaporno kazen. Sodba ptujskega okrožnega sodišča je bila namreč po presoji višjih sodnikov nezakonita, saj iz zapisnika o posvetovanju sodnega senata pod vodstvom sodnika Marjana Strelca izhaja, da je o sodbi odločalo šest namesto pet sodnikov.

Prvostopenjskemu sodišču so zato naložili ponovno sojenje pred novim senatom, sodnica Katja Kolarič pa je začetek glavne obravnave razpisala že za 20. maj, po preklicu pa za teden dni pozneje, vendar odločitev vrhovnega sodišča še vedno ni znana, zato je bilo sojenje spet preklicano.

Medtem je namreč postalo jasno, da je Drevenškov odvetnik Andrej Kac na vrhovno sodišče naslovil predlog za prenos pristojnosti primera. Kaj ptujskemu sodišču očita obramba ni znano, najverjetneje pa se zahteva nanaša na dogajanje pred sodno dvorano pred in ob izreku sodbe, ko je skupina ljudi za obtoženega s transparenti in vzklikanjem zahtevala najstrožjo kazen. Sodnik Strelec je sicer ob izreku sodbe jasno zatrdil, da takšno početje nikakor ni vplivalo na odločitev sodišča.

Do procesnega zapleta, zaradi katerega je bila sodba razveljavljena, je prišlo po tistem, ko je sodišče imenovalo dodatnega sodnika porotnika, da bi se tako izognilo morebitnemu podaljševanju sodnega postopka v primeru, če kateri od članov senata na primer zboli. A iz zapisnika o posvetovanju sodnega senata izhaja, da so pri razsojanju sodelovali vsi člani senata, torej tudi nadomestna sodnica porotnica, kar pa predstavlja bistveno kršitev določb kazenskega postopka.

Zaradi tega je senat višjega sodišča sodbo razveljavil po uradni dolžnosti in se s vsebino sodbe in pritožbe, ki jo je vložila obramba obdolženega, sploh ni ukvarjal.

Dnevnik je ta teden poročal, da je sodni svet od predsednika mariborskega višjega sodišča zahteval pregled poslovanja v konkretni zadevi, a so bila pojasnila vpletenih na ptujskem sodišču zelo skopa.

Predsednica sodišča Albina Hrnec Pečnik naj bi tako zgolj povzela že znane razloge za razveljavitev sodbe in dodala, da drugih pojasnil ne more podati, ker gre za še odprto in nepravnomočno zadevo. Podobno redkobesedna naj bi bila po navedbah časnika tudi predsednik senata Strelec in sodnik Beno Janžekovič.

Sodni svet je zato sklenil od mariborskega višjega sodišča zahtevati, da na ptujskem sodišču odredi pregled poslovanja celotne zadeve po 73. členu zakona na sodiščih, ki je namenjen ugotavljanju različnih procesnih nepravilnosti pri sojenju in na podlagi katerega je mogoče sprožiti različne postopke po sodniški zakonodaji.

Drevenšek je tik pred sklenitvijo glavne obravnave na ptujskem sodišču priznal, da je na božič leta 2020 vzel življenje nekdanji partnerki, nato pa ob prisotnosti sina še njenima staršema. Sodni senat pod vodstvom Marjana Strelca je skoraj v celoti prisluhnil zahtevi tožilstva in obdolženega obsodil na dosmrtno zaporno kazen, ki je najdaljša izrečena kazen v slovenskem sodnem sistemu doslej.

Obramba se je na sodbo pritožila. Po besedah Kaca je zadeva »odprta iz vseh razlogov«. Pritožbo je napovedal že ob razglasitvi sodbe decembra lani, saj tožilstvu po njegovem prepričanju med drugim ni uspelo dokazati oteževalnih okoliščin, ki so ključne pri odmeri kazni.