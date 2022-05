Kot so dodali, so doseženi prihodki presegli načrtovane za skoraj deset odstotkov, prav tako so bili za dobrih sedem odstotkov višji od doseženih v prvem trimesečju predkoronskega leta 2019.

Skupina je tako v prvem četrtletju ustvarila 7,2 milijona evrov dobička, kar je skoraj dvakrat toliko kot v enakem obdobju lani, ko so dosegli 3,9 milijona evrov dobička, v primerjavi z doseženim dobičkom v treh mesecih leta 2019 pa skoraj pol milijona evrov več.

Na ravni družbe so v tem času beležili 50,1 milijona evrov prihodkov, ti pa so bili za 6,5 odstotka višji kot v enakem obdobju lanskega leta. Doseženi prihodki so načrtovane presegli za dobrih devet odstotkov, hkrati pa so bili za 13 odstotkov višji od doseženih v primerjalnem obdobju leta 2019.

Družba je v prvem četrtletju ustvarila 1,7 milijona evrov dobička, kar je za skoraj 100.000 evrov oziroma šest odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2021 ter nekaj manj kot pet odstotkov nad tem, kar so dosegli v prvih treh mesecih leta 2019, so še sporočili iz Uniorja.