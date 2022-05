Oskrba s pitno vodo se bo po izračunih zbornice, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), podražila za 11,7 odstotka, odvajanje odpadne vode za 10,2 odstotka, čiščenje odpadne vode za 15,5 odstotka in zbiranje odpadkov za 9,3 odstotka.

Pri simulaciji rasti stroškov je zbornica upoštevala rast stroškov dela (delež rasti minimalne plače in povišanje osnovnih plač januarja 2022), rast cen električne energije v zadnjem letu, rast cen pogonskega goriva v zadnjem letu in rast stroškov zunanjih storitev.

Analizo vpliva dosedanjih podražitev ključnih stroškov na kalkulacijo cen nekaterih gospodarskih javnih služb varstva okolja je zbornica pripravila na podlagi znanih indeksov rasti cen energentov, industrijskih proizvodov in stroškov dela od 2021 do konca letošnjega aprila na podlagi podatkov reprezentativnega vzorca primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jo izvaja Inštitut za javne službe.

Kot so še zapisali, bodo podražitve energentov in ostalih vhodnih resursov vplivale tudi na stroške izvajanja drugih občinskih gospodarskih javnih služb, kot so urejanje in čiščenje javnih površin ter 24-urne dežurne pogrebne službe, in sicer v različnih deležih odvisno od stroškovne strukture.

Ker se stroški izvajanja gospodarskih javnih služb po načelu polnega pokritja stroškov pokrivajo iz cen storitev teh gospodarskih javnih služb, je, kot so izpostavili v zbornici komunalnega gospodarstva, v prihajajočem času nujno potrebno predvidevati neizogibno povišanja cen komunalnih storitev za občane in gospodarstvo. "Pri tem je treba poudariti, da so v analizi uporabljeni razpoložljivi podatki do konca aprila 2022 in še niso upoštevane pričakovane podražitve vhodnih resursov do konca leta 2022," so dodali.