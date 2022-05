Namen ameriške pobude je bil okrepiti sankcije proti Pjongjangu, ki je letos izvedel že 17 raketnih poskusov, zadnjega v začetku tega tedna, poročajo tuje tiskovne agencije. Resolucijo je podprlo 13 od 15 članic Varnostnega sveta, vendar imata Moskva in Peking kot stalni članici pravico veta.

Svet se sooča z jasno nevarnostjo, ki jo predstavlja Severna Koreja, je opozorila ameriška odposlanka pri ZN Linda Thomas-Greenfield in dodala, da zadržanost in molk Varnostnega sveta grožnje nista odpravila ali zmanjšala.

Kot je opozorila, je Severna Koreja letos izvedla šest izstrelitev balističnih raket in »se aktivno pripravlja na izvedbo jedrskega poskusa«. Molk Varnostnega sveta glede vprašanja sankcij pa po njenih besedah Pjongjang razume kot »zeleno luč« za nekaznovano delovanje in povečevanje napetosti na Korejskem polotoku.

Vendar sta tako kitajska kot ruska delegacija ponovno vztrajali, da sankcije niso ustrezen odziv, in za trenutne razmere obtožili ZDA, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Kitajski veleposlanik pri ZN Zhang Jun je v četrtek poudaril, da uvedba dodatnih sankcij ne le da ne bi rešila problema, temveč bi še bolj otežila možnosti za napredek v pogovorih in bi lahko škodovala severnokorejskemu prebivalstvu v težkih časih zaradi izbruha covida-19 v tej državi.

ZDA so pred dvema mesecema napovedale, da si bodo prizadevale zaostriti sankcije proti Pjongjangu, od takrat pa so neuspešno poskušale prepričati tudi Kitajsko in Rusijo, da storita enako, češ da se morajo ZN jasno odzvati na severnokorejske provokacije.