Edmonton v finalu zahoda

Hokejisti Edmontona so prvi finalisti zahodne konference severnoameriške lige NHL. V Calgaryju so davi po podaljšku ugnali domačo ekipo s 5:4 in se s 4:1 v zmagah uvrstili v finale. Tam bodo igrali z boljšim iz dvoboja med St. Louisom in Coloradom.