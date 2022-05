Težave se pogosto pojavijo tam, kjer jih človek najmanj pričakuje. To je tri tedne pred parlamentarnimi volitvami izkusil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je na primer naredil vse, da bi ob podražitvah hrane in goriva ohranil kupno moč volilcev, nepriljubljeno pokojninsko reformo, po kateri bi se Francozi do leta 2031 začeli upokojevati pri 65 letih, pa prestavil na jesen. Ni pa predvidel, da težava prihaja z desnice. Gre za 42-letnega Damiena Abada, donedavnega vodjo poslanske skupine desničarskih republikancev, torej kar voditelja opozicije, ki pa je prejšnji teden izvedel spektakularen prestop v Macronov tabor in v njegovi novi vladi postal minister za solidarnost, avtonomijo (prizadetih) in invalide. Abada, ki je tudi sam invalid, sta namreč dve ženski obtožili, da ju je leta 2010 oziroma 2011 posilil. Sam obtožbe zanika in trdi, da kot invalid ni zmožen česa takega, a ženski trdita, da sta bili drogirani.

Čakati na sodišče ali ne

Macron je hotel z Abadom pridobiti še več desnih volilcev na parlamentarnih volitvah, pa se mu je velika trofejna poteza sfižila v nevarno afero. Ta bi mu lahko pošteno prekrižala račune, potem ko je pričakoval, da bo po aprilski zmagi na predsedniških volitvah še za pet let dobil tudi absolutno večino v parlamentu in s tem tako rekoč absolutno oblast. Macronu in njegovi vladi, katere pomemben deklarirani cilj je boj proti nasilju nad ženskami, očitajo, da sta pred imenovanjem Abada za ministra vedela za obtožbe. Zlasti radikalno leva opozicija, ki jo vodi vse močnejši Jean-Luc Mélenchon, zahteva, da premierka Elisabeth Borne, ki prihaja z leve sredine, takoj odslovi Abada, torej še preden se z zadevo začne ukvarjati sodišče. Mélenchon pravi, da je treba v takih primer verjeti ženskam, in dodaja: »Morda to ni vedno čisto prav, a treba se je odločiti, in mi smo se tako odločili.«

Odstop Abada zahtevajo tudi ministri, saj jih polovica kandidira za poslance in bodo morali odstopiti, če ne bodo izvoljeni. Macron pa je izjavil: »Samo sodišče lahko odloča o tem, ali je nekdo kriv ali nedolžen.« Podobno je lani branil svojega mladega notranjega ministra Géralda Darmanina, prav tako obtoženega spolnega nasilja, ki pa ga je sodišče oprostilo, tako da je ohranil ministrski položaj.

Pomembni resorji desnici

V novi vladi je sicer 27 ministrov, od teh 15 še iz prejšnjega mandata. Z leve sredine jih je malenkost več kot z desnice. A desnica ima vse pomembne resorje razen šolskega: notranjega, zunanjega ter ministrstvo za finance in gospodarstvo, kjer ostaja na čelu Bruno Le Maire, zdaj tudi uradno drugi človek vlade za premierko Bornovo.

Poleg Abada med novimi člani vlade največ pozornosti žanje temnopolti minister za šolstvo Pap Ndiaye, ugledni zgodovinar in strokovnjak za preteklost Afroameričanov. Na levici so pozdravili to imenovanje, skrajna desničarka Marine Le Pen pa pravi, da je odločitev »strašna za starše«. Veliko je rasističnih komentarjev. Ndiayeva krivda je samo to, da je preučeval rasno diskriminacijo v ZDA in Franciji. Zmerna francoska desnica pa mu zameri, ker je pred leti policiji očital diskriminacijo. Vsekakor je Macron z njim veliko tvegal, menda pa hoče tako pridobiti učitelje, ki nameravajo večinoma voliti Mélenchonovo združeno levico. Vsekakor gre za enega ključnih resorjev, ki odloča o šolanju 12 milijonov otrok in o 850.000 učiteljih. Doslej je to ministrstvo vodil desničar.