Bodoči minister obljublja znanosti izdatno podporo

Profesorji in raziskovalci so v razpravi na rektorski konferenci opozorili, da znanstvene preboje ovira zlasti pomanjkanje sredstev. Bodoči minister Igor Papič je napovedal višja vlaganja v visoko šolstvo in znanost. Odhajajoča vlada pa nadaljuje s preusmerjanjem znanstvenega denarja k svojim pristašem.