Vik in krik zaradi napovedanih višjih davkov

Napovedim iz koalicijske pogodbe o progresivni obdavčitvi premoženja so sledili številni burni odzivi v javnosti. Bodoča koalicija odgovarja, da gre za prenagljene, pretirane odzive, saj da bodo predmet obdavčenja, stopnje davka in morebitni pragovi obdavčitev šele določeni, in sicer po socialnem dialogu in v skladu s širšim družbenim dogovorom.