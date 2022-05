Robert Golob bo najbrž podrl Janšev rekord

Po zadnjih napovedih iz državnega zbora bi lahko novo vlado dobili že prihodnji teden, v sredo, 1. junija, in to kljub temu, da so začetek zaslišanja ministrskih kandidatov zamaknili za en dan. Kandidati se bodo poslancem predstavljali od sobote do torka, v sredo pa bi lahko že izpeljali glasovanje o vladi Roberta Goloba.