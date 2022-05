Alternativa sežigalnicam je utopična

Razprave o gradnji sežigalnice odpadkov v Ljubljani so stare že več kot dvajset let. Čeprav je spomin na to že precej zbledel, je sistem ločevanja odpadkov v Ljubljani zaživel leta 2002, in če so se občani takrat ukvarjali predvsem z uganko, v kateri zabojnik sodijo piščančje kosti, so se na občini ubadali z vprašanjem, kaj storiti z ločenimi odpadki. Če je pri steklu, embalaži in bioloških odpadkih, ki se jih da precej enostavno reciklirati in predelati, odgovor precej enostaven, je problem pri mešanih odpadkih večji.