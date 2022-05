Švedski milijarder Johan Eliasch je bil na 53. kongresu Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Milanu ponovno izvoljen za predsedniški položaj, tokrat s štiriletnim mandatom. Lani izvoljeni predsednik je bil tudi edini kandidat. Za mesto v predsedstvu je uspešno kandidiral tudi predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar, ki je od 117 možnih prejel kar 113 glasov. Enega več je prejel prvi mož italijanskega smučanja Flavio Roda. Izkazala se je nepredvidljivost rezultatov, saj denimo v predsedstvo nista bila izvoljena ameriški kandidat in ruska kandidatka, z najmanj glasovi (81) pa je bil v 18-člansko predsedstvo izvoljen Bolgar Ceko Minev.

Hrvat Vedran Pavlek je pred tajnim glasovanjem protestno zapustil prostor, sledilo mu je še več delegatov. Eliasch je prejel najvišjo možno podporo preostalih delegatov. Zaradi radikalnih reform in pomanjkanja komunikacije so se nekatera nacionalna združenja pred srečanjem oddaljila od Johana Eliascha. »Svojo kandidaturo sem vezal na zaupanje znotraj članic FIS, s katerimi sem bil na zvezi vse leto in jim poročal o svojem delu. V tem času sem spoznal veliko novih in zanimivih ljudi. Pričakoval sem, da bom izvoljen v predsedstvo za naslednji dveletni mandat, vseeno pa je lepo videti, da sem dobil podporo skoraj vseh članic FIS,« je iz Milana sporočil Enzo Smrekar in dodal: »Volilna skupščina je pokazala, da nas čaka veliko dela, morda tudi nekoliko spremenjenega, saj so nekatere zveze opozorile na nezadovoljstvo. Ko se glave spočijejo, se moramo usesti in pogovoriti o smernicah prihodnosti.«