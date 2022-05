Terčeljeva je dosegla osmi čas in je bila edina od Slovencev, ki se je v polfinale uvrstila že po prvi vožnji. Z najboljšim časom druge se ji je nato med najboljšimi 20 tekmovalkami pridružila Hočevarjeva, Novakova pa je bila daleč od tega.

»To je prvi tekmovalni dan na EP, zato je pomembno prebiti led, kako začneš tekmovanje. Bila sem zadovoljna s pristopom in nastopom. V zadnjih dneh treninga sem se kar lovila, nisem se počutila, kot sem si želela. Vesela sem, da sem prikazala vožnjo, na kateri lahko gradim v naslednjih dneh,« je po kvalifikacijah dejala Terčeljeva.

Fantom se je prvi nastop povsem ponesrečil, še najboljši je bil s 26. časom Srabotnik, ki pa je nato uspešno opravil popravni izpit, dosegel je četrti čas. Izkušenemu Kauzerju se je tudi drugi nastop ponesrečil, z osmi kazenskimi sekundami je bil šele 14. in je presenetljivo izpadel, brez pravih možnosti je bil tudi debitant Valant.

»Veter je kar premikal vratca, ampak ne bom iskal izgovora. Vsi smo imeli podobne pogoje, nekateri močnejšega, drugi malo manj vetra. Tudi postavitev proge ni bila preveč zahtevna in ko v kajakaški konkurenci narediš napako ali dve, si takoj izven polfinala in moraš iti v drugo vožnjo. V drugi vožnji se lahko zgodi vse. Nisem ne prvi ne zadnji, ki je obstal v kvalifikacijah, je pa res, da se mi je to nazadnje zgodilo leta 2011 na EP v La Seu d'Urgellu. Takšen je šport, iz leta v leto je konkurenca hujša. S postavitvijo se razlike manjšajo in ni prostora za napake. Danes sem jih imel preveč, čeprav sem bil hiter,« je povedal Kauzer, ki sicer ni bil edini izmed favoritov, ki je ostal brez napredovanja, saj je enaka usoda doletela tudi Britanko Kimberley Woods, bronasto z lanskega svetovnega prvenstva, ter še nekaj drugih dobrih tekmovalk in tekmovalcev.

Na ekipnih tekmah so pri moških zmagali Čehi pred Poljaki in Nemci, pri ženskah pa Francozinje pred Britankami in Poljakinjami.

V petek bodo na prvenstvu v kvalifikacijah in ekipnih tekmovanjih tekmovali kanuistke in kanuisti.