V središču Kočevja nova stanovanja

S prenovo Name in ureditvijo okoli 40 stanovanj bo mestno jedro Kočevja v letu in pol dobilo pomembno dodano vrednost. Stanovanja bodo naprodaj, po njih že povprašujejo zlasti mlade družine. Ob tem bodo revitalizirali tudi poslovni del stavbe in obstoječim vsebinam dodali tudi nekaj novih.