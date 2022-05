Superbogati tako hitro bogatijo, ne glede na to, kaj se dogaja doma in po svetu, da so se nekateri od njih, res gre samo za peščico, ta teden na svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, združeni v skupini »patriotski milijonarji«, zaradi slabe vesti pridružili protestnikom in njihovim zahtevam po povišanju davkov za bogate. Otočani, ki po naravi niso zares zavistni in dobro prenašajo starodobne in novodobne superbogataše, seznam bogatih, ki ga britanski tednik Sunday Times objavlja že od leta 1989, po navadi stoično prenašajo. Letošnji jih zelo jezi. Medtem ko sami po dveh covidnih letih stiskajo pas zaradi vsesplošne draginje, ki jo prinaša že devetodstotna inflacija, so superbogati Otočani v zadnjih dvanajstih mesecih »pridelali« 62 novih milijard evrov. Samo 250 najbogatejših ima pod palcem 840 milijard evrov. Več, kot jih je imelo tisoč najbogatejših pred samo petimi leti.

Kraljice ni med najbogatejšimi

Ko je Sunday Times pred 33 leti v tem času prvič objavil seznam bogatih, je bila na vrhu kraljica z dobrimi šestimi milijardami evrov, ker so njenemu osebnemu premoženju prišteli vrednost kronskih draguljev, posesti in umetniških zbirk, ki niso zares njeni, saj je monarh samo njihov varuh in jih ne more prodati. S tem, kar ima pod palcem osebno, je kar 87-krat »revnejša« od najbogatejših Otočanov, bratov Hinduja, ki sta indijskega rodu. Ko se je pojavil prvi seznam bogatih, je med desetimi najbogatejšimi prevladovalo staro, podedovano, v stoletjih naropano bogastvo, saj so bili na njem poleg kraljice še dva lorda in en vitez. Preostalih pet nedomorodnih najbogatejših je na Otoku živelo in bogatelo že desetletja. Letošnji seznam je povsem drugačen. Samo 38 odstotkov med 250 superbogatimi jih je bilo rojenih v Britaniji. Med prvo deseterico je samo en domačin, ki je na drugem mestu, stisnjen med dva bratska para, rojena v Indiji. Za uvrstitev na seznam moraš biti rojen v Britaniji, biti britanski državljan ali rezident ali pa imeti veliko premoženja na Otoku. Zaradi slednjega je na listi še vedno zaradi vojne v Ukrajini sankcionirani ruski oligarh Roman Abramovič, ki je v primerjavi z lanskim seznamom najbolj »obubožal«. Njegovo bogastvo naj bi se prepolovilo s 14 milijard evrov na »samo« sedem milijard. Zato je nazadoval na 28. mesto.

Največje bogastvo 37 milijard evrov

Dva od štirih ostarelih bratov Hinduja, ki sta že dolgo britanska državljana, sta s skoraj 37 milijardami najbogatejša že četrto leto. V zadnjem letu sta z družinskim globalnim poslovnim konglomeratom Hinduja Group obogatela za 14 milijard evrov. Eden od bratov živi v Monaku, drugi v Mumbaju, kjer je glavni sedež konglomerata, ki se ukvarja z vsem, kar vam pride na misel, od nafte do bančništva, od novih tehnologij do nepremičnin. Londonska brata Gopi in Sri imata v središču Londona, blizu Buckinghamske palače, zanimiva domova, ki sta ju preuredila iz štirih povezanih šestnadstropnih vil. Vredna sta blizu pol milijarde evrov. V bližini njunega doma je ogromno staro poslopje v politični četrti Whitehall, v katerem je bilo nekoč ministrstvo za vojno. Kupila sta ga za dobrih 400 milijonov evrov že leta 2016. Letos bosta v njem odprla hotel Raffles s 120 sobami. V poslopju bo tudi 85 prestižnih stanovanj, katerih cena bo do 117 milijonov evrov. Za prenovo sta porabila 1,4 milijarde evrov.

Na drugem mestu lestvice je z dobrimi 27 milijardami edini domačin med vodilno deseterico, James Dyson. Otočani in drugi so v zadnjih 12 mesecih očitno veliko sesali, si sušili lase in podobno z njegovimi novodobnimi izumi, saj je obogatel za skoraj osem milijard evrov. Na tretjem mestu je še en par ostarelih bratov, ki sta se rodila v Indiji. To sta lastnika nepremičninskega imperija David in Simon Reuben. Obogatela sta za skoraj milijardo. Pod palcem imata 26 milijard evrov. Četrti je s 23,59 milijarde sir Leonard Balavatnik, ki je za 3,5 milijarde bogatejši kot lani. Čeprav je obogatel z aluminijem in nafto med divjo privatizacijo v Rusiji, pa bog ne daj, da bi temu v Odesi rojenemu možakarju, ki trdi, da se s Putinom ni srečal že dvajset let, rekli, da je oligarh – doslej je še vsakega tožil zaradi »obrekovanja«. Njega seveda niso sankcionirali, navsezadnje je sir, vitez britanskega imperija. Od lani naj bi izgubil štiri milijarde, ima jih še 23. Edini milijarderji, ki so nazadovali na seznamu bogatih, so sankcionirani ruski oligarhi, ki so do Putinove invazije na Ukrajino v Londonu v blaženem miru prali korupcijski denar. Abramovič in drugi bogati Rusi, ki jim je vse bolj všeč Turčija, pa imajo večino denarja tako in tako v varnih davčnih oazah, kot so Britanski Deviški otoki. Koliko? Menda blizu 900 milijard evrov.