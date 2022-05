Včeraj je bil praznik Gospodovega vnebohoda, ki se vsako leto praznuje 40 dni po veliki noči, ko je Jezus, ki je od mrtvih vstal, vendarle zaključil zemeljsko delovanje in odšel v nebo. Marsikje severneje od nas je na ta praznik dela prost dan, in ker vedno pride na četrtek, številni izkoristijo podaljšani konec tedna in – zapolnijo avtoceste. No, zdaj veste. Pa da vas vidimo, če boste bentili čez Jezusa in si nakopali božji srd. Ne, kajne? In da vas še malo razjezimo. Zadeva se bo ponovila prihodnji konec tedna, ko so binkošti. Na ta dan kristjani praznujejo prihod Svetega Duha. Bojda se je k apostolom Sveti Duh spustil z ognjem in viharjem. Zdaj pa poskusite razjeziti še Svetega Duha, če si upate. Zato raje strpno in po pameti na cestah.