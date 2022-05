Tridnevni festival je bil do sedaj, v dvanajstih letih, le v centru mesta, letos pa so dogajanje razširili še na okolico mestnega središča. Danes se bo praznovanje znanosti začelo na Prešernovem trgu ob 10. uri, ko bodo predstavili goste festivala. Ob isti uri bo na postajališču Polhov Gradec do 11. ure na ogled pomanjšana Hiša eksperimentov s petindvajsetimi eksperimenti. Znanstival je s svojim razgibanim celodnevnim programom namenjen vsem starostim. »Edini pogoj za udeležbo je radovednost. Festival je za obiskovalce zunanjih prireditev brezplačen, za vstop v Hišo eksperimentov velja polovična cena,« so zapisali organizatorji. Direktor Hiše eksperimentov Miha Kos še dodaja: »Od letošnjega festivala si obetamo, da bi več ljudi začelo kritično sklepati in razmišljati. Ljudje se bodo kaj novega naučili, če so pripravljeni priznati, da še česa ne vedo. Prišli so tudi tuji gostje z vseh celin, razen Južne Amerike in Antarktike.«

Za vsakega nekaj

Po predstavitvi gostov se bosta na Prešernovem trgu s svojim znanstveno-umetniškim performansom predstavila kantavtor Adi Smolar in dr. Miha Kos. Med 11. in 19. uro pa bodo morali obiskovalci na Petkovškovem nabrežju hoditi bolj previdno, če se bodo odločili preizkusiti v hoji po ravni črti z zamenjanimi očesi. »Sliši se lažje, kot je!« še pišejo organizatorji. Danes ob 11. uri se na Novem trgu obeta delavnica pod mentorstvom Američanke Diane Riendeau​, ki bo predstavila, česa so sposobni avtomobilčki, s katerimi se igrajo otroci. Medtem bo malo naprej, čez Ljubljanico, na Mesarskem mostu Derek Fish, ki je pripotoval iz Južnoafriške republike, predstavil, zakaj šport ni več samo igra, temveč znanost. Celoten program je na voljo na spletni strani Hiše eksperimentov.