Pobudnica projekta in idejna vodja Tina Popovič iz Zavoda Divja misel je spomnila na začetke Knjižnice pod krošnjami, ki so jo pred 18 leti postavili v Tivoli. Po besedah Gaje Naje Rojec, ki projekt organizira in koordinira na nacionalni ravni, je Knjižnica pod krošnjami z leti postala pisana mreža različnih partnerjev s svojimi zakonitostmi. Vsaka knjižnica pod krošnjami je posebna tako po sami postavitvi kot času delovanja. Projekt je doma domala povsod, tako v mestnih kot podeželskih okoljih, v prihodnosti pa si želijo, da bi se ljudem še bolj približali po stanovanjskih soseskah.

Doslej imajo zelo dobre izkušnje s postavitvijo knjižnice v ljubljanskem Savskem naselju in na Fužinah. V Ljubljani bodo knjižnice letos še v Parku Tivoli, v atriju Škuca, na Trnovski plaži, v Botaničnem vrtu, Vodnikovi domačiji ter pred Plečnikovo hišo. Knjižnico pod krošnjami bodo letos prvič postavili v Jurovski Dol. Kot je povedala pobudnica Nataša Kramberger z ekološke kmetije Zelena centrala, želijo v vas, v katero že vrsto let ne prihaja več potujoča knjižnica, do lokalne pa je skoraj deset kilometrov, prinesti dobre knjige in poskrbeti za dvig bralne kulture.