V SNG Maribor je že vse pripravljeno za začetek 57. festivala Borštnikovo srečanje, ki se bo sicer uradno odprl prihodnji petek, vendar se bodo na njem že pred tem nizali različni programski sklopi in spremne predstave. Borštnikov prstan si bo letos nadel igralec Ivo Barišič.

Festival Borštnikovo srečanje (FBS) bo letos eden najobširnejših doslej: na njem se bo od 30. maja do 12. junija zvrstilo kar 16 tekmovalnih predstav, ki se bodo potegovale za festivalske nagrade, še osem slovenskih predstav v spremljevalnem programu in pet gostujočih uprizoritev iz tujine, poleg tega pa še vrsta drugih dogodkov, od pogovorov o predstavah in okroglih miz do razstav, koncertov, predstavitev knjig in mednarodne konference. »Letošnje Borštnikovo srečanje je namenjeno angažiranemu, odprtemu in sodelujočemu občinstvu,« ob tem poudarja umetniški direktor festivala Aleš Novak. Program bo potekal na različnih prizoriščih po Mariboru, glavnina pa bo seveda znova zgoščena v dvoranah mariborske gledališke hiše, kjer bo prihodnji petek tudi slovesno odprtje festivala – tega bo pospremila sodobnoplesna predstava Prelisičiti hudiča v koreografiji slovitega Akrama Khana.

Dvotedensko festivalsko dogajanje se bo tudi tokrat začelo še pred uradnim odprtjem. V ponedeljek bo tako najprej krenil programski sklop Mlado gledališče, namenjen vzgoji mlajšega občinstva, ta bo obsegal tako predstave kot delavnice za pedagoge ter strokovne posvete, v prihodnjem tednu pa se bo zgodila tudi večdnevna mednarodna konferenca Gledališka vključenost – socialna aktivacija, ki se bo ukvarjala z gledališčem kot učinkovito metodo socialne aktivacije ranljivih skupin.

Obsežen nabor predstav

V središču pozornosti bo seveda znova tekmovalni program najboljših slovenskih predstav, ki ga je oblikovala teatrologinja in dramaturginja Nika Leskovšek. Obdobje tokratnega izbora je bilo tako zaradi »koronskih« zastojev v produkciji kot zaradi selitve festivala v nov, spomladanski termin nekoliko daljše kakor običajno: izbirala je med kar 210 predstavami, ki so nastale med 1. julijem 2020 in 31. decembrom 2021, izjemoma pa je zato obširnejši tudi izbor. Namesto običajnih največ dvanajstih uprizoritev je tako letos v konkurenci za festivalske nagrade kar 16 produkcij zelo različnih tipov in zvrsti, po besedah selektorice pa te ne kažejo zgolj zrcalne podobe našega trenutnega stanja, temveč se med seboj tudi »nezadržno kalejdoskopsko komentirajo« ter opozarjajo na raznovrstne pereče teme sodobnega časa – naj gre za razpadanje družinske celice, spopad z osamljenostjo in izoliranostjo sredi skupnosti, diskriminacijo, nestrpnost, depresijo, podnebno krizo ali »pritiske neoliberalnega kapitalizma«.

Na sklepni slovesnosti si bo Borštnikov prstan, naše najvišje priznanje za igralsko umetnost, nadel igralec Ivo Barišič, dolgoletni član ansambla SNG Nova Gorica, čigar ustvarjanje tako v gledališču kot na filmu zaznamuje »popolna predanost igralskemu poklicu«, kakor je v utemeljitvi zapisala teatrologinja Tea Rogelj. Barišič je na odrskih deskah oblikoval več kot 170 vlog, nastopil je tudi v številnih filmskih in televizijskih produkcijah, za svoje delo pa je prejel vrsto nagrad, med njimi dve za življenjsko delo – leta 2013 ga je Združenje dramskih umetnikov Slovenije nagradilo z odličjem Marije Vere, lani pa je postal prvi dobitnik nagrade Ite Rine, ki jo podeljuje Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev.